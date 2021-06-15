15 Haziran 2021, Salı
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İşte emeklinin zamlı maaşları! 530 TL'ye kadar artış olacak

Milyonların gözü kulağı ayında zamlı yatacak olan emekli maaşlarında. ve emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.67 tahmin edilirken; maaşlarda 530 liraya varan artış göründü. Kesin veri için geriye sadece verisi kaldı. Peki, olasılıklara göre emeklinin cebine ne kadar girecek? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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İşte emeklinin zamlı maaşları! 530 TL'ye kadar artış olacak

Emeklilerin zammı için son viraja girildi. ve emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Kesin veri için geriye sadece verisi kaldı.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

EN ÇOK 7.438 TL


Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.

Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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