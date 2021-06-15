İşte emeklinin zamlı maaşları! 530 TL'ye kadar artış olacak
Milyonların gözü kulağı Temmuz ayında zamlı yatacak olan emekli maaşlarında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.67 tahmin edilirken; maaşlarda 530 liraya varan artış göründü. Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Peki, olasılıklara göre emeklinin cebine ne kadar girecek? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte bütün detaylar...
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
EN ÇOK 7.438 TL
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.
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