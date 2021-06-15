BES'in fon büyüklüğü 170 milyar TL'yi geçti

Toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 908 bin olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 31 Mayıs verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 753 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 13 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. İşveren sayısının 229 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı da 7 milyon 534 bin olarak kayıtlara geçti.

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