2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle kurbanlık fiyatları merak ediliyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlığı bulmak istiyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu. İşte, 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurbanlık fiyatları Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. İşte, 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
KURBANLIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?
Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.
Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.
Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre;
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.
Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.
Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.
Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.
Vekaletle kurban kesiminde Kızılay modeli örnek oluyor
Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.
Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.
KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?
Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.
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- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
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