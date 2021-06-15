2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurbanlık fiyatları Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. İşte, 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?

KURBANLIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.