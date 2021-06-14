Son dakika: Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre; Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonların geliri Temmuz’da artıyor. Zam yüzde 7.67 olarak tahmin edilirken, yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı. Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.
Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek.
2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL:
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 822 TL:
65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 656-984 TL:
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki de 984,55 liraya yükselecek.
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