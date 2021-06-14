Son dakika: Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.