Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma ile büyük indirim geldi
Trafik cezası olanlara müjdeli haber geldi. Yapılandırma fırsatıyla borcunu peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinirken, trafik cezası dahil idari para cezalarında ana paradan da yüzde 25 indirim yapılıyor. İşte trafik cezalarını da kapsayan yapılandırma fırsatıyla ilgili tüm detaylar...
Kamuya borcu olanların yüzü yapılandırmayla güldü. Vergi, prim gibi 30 Nisan'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Ağustos 'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, peşin ödeme yapanlar bu tutarın da çok azını ödeyecek. Buna göre borcunu ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
ASIL BORÇ DA İNİYOR
Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor. Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.
Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5 indirim oluyor. Yani idari para cezasını ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenler ceza aslından yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim imkanından yararlanıyor.
İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu. Eğer taksitli ödeme seçilirse, idari para cezasına uygulanmış gecikme faizi siliniyor Bunun yerine cezaya Yİ-ÜFE tutarı ekleniyor. Ceza ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borca seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayı ekleniyor. Taksitler 2 ayda bir ödeniyor. 18 taksiti seçen 36 ayda ödeme yapıyor.
BU TARİHLERE DİKKAT!
Vergi borçları ve trafik cezaları da dahil idari para cezaları için başvurular internetten gib.gov. tr, e-devlet (turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek. Prim borçları için başvurular ise SGK'ya yapılırken, ilk taksit ödeme süresi 31 Ekim'de sona erecek.
100 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum.
Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.
ÖRNEK HESAPLAMA
● Trafik cezası borcu (2019 yılı): 488 TL
● Ödenmesi gereken faizli tutar: 610 TL
● Yapılandırmada indirim tutarı: Ana paradan % 25, Yİ-ÜFE'den % 90
● Borcun indirimli kapatma tutarı: 368 TL
● Tahsilinden vazgeçilen tutar: 242 TL
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