12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih

2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih

2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Önümüzdeki ay, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Takvim
Giriş Tarihi: 12.06.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 07:21
  • 1
  • 11
2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
Milyonlarca memurun, emeklinin gözü Temmuz zammında...
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
Önümüzdeki ay, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
  • 3
  • 11
2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
  • 4
  • 11
2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
  • 5
  • 11
2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
Geriye sadece Haziran verisi kaldı. Bu da 5 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.