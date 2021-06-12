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2021 emekli maaşı ne kadar oldu | Milyonlar Temmuz'da zamlı maaşı bekliyor! İşte kritik tarih
2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Önümüzdeki ay, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 07:21
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