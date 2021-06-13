Hurda plastik ithalatında yeni dönem başlıyor! Düzenlemede son aşamaya gelindi...

Ayrıca yurtiçindeki hammadde teminine de öncelik verilecek. Yerli kaynaklara ulaşım kolaylaştırılacak. Türkiye'ye gelen plastiğin çöp değil hammadde olduğunu ifade eden plastik sanayicileri de yeni düzenlemeye odaklandı. Zira ani iptal yüzlerce fabrikanın bir anda üretimden düşmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili yeni düzenlemenin hem çevre hem de üretim anlamında bir fırsat olabileceğini belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Yeniz düzenlemeler sektör adına umut verici olabilir. Bu işi layıkı ile yapan ile yapmayanın ayrışması gerekiyor. Çünkü toplanan ve geri dönüştürülen plastik ambalajlar yepyeni ürünlere dönüşerek hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem çevreyi koruyor. Çevre hassasiyetimiz ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir ortamda yaşamaları, her türlü ticari kaygının mutlaka ötesindedir ancak çöp ile geri dönüşüm hammaddesi olan plastik geri dönüşüme uygun atıkların karıştırılmaması da çok önemlidir. Polietilen hammaddesinden boru, mutfak eşyası, oyun parkları, kablo, çeşitli gıda ve deterjan ambalajları, streç filmler, sera örtüleri, torbalar, protezler üretiliyor" dedi.