13 Haziran 2021, Pazar
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Temmuz zammı netleşiyor: Emekliye 2.605 TL!

Milyonlarca ve emeklisi zammını bekliyor. Temmuz zammı için yüzde 7.67 oranında artış bekleniyor. Bu oranla birlikte 2000 yılından evvel emekli olanların maaşı 2.605 TL olacak. Peki, en düşük emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Temmuz zammı netleşiyor: Emekliye 2.605 TL!
Milyonlarca emeklinin beklediği ayı yaklaşıyor. Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor.



5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. 'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.




Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani ve emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.



Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 167 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.



2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.




Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Haziran ayı verisi kaldı.

İKRAMİYE DE VAR
Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak.




Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce de bin 100 lira ikramiye hesaplara yatırılacak.

Bayram 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. Tam tarihi duyuracak.

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