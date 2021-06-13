Temmuz zammı netleşiyor: Emekliye 2.605 TL!







Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Haziran ayı verisi kaldı.

İKRAMİYE DE VAR

Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak.