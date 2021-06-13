Temmuz zammı netleşiyor: Emekliye 2.605 TL!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını bekliyor. Temmuz zammı için yüzde 7.67 oranında artış bekleniyor. Bu oranla birlikte 2000 yılından evvel emekli olanların maaşı 2.605 TL olacak. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili bütün detaylar...
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı yaklaşıyor. Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor.
5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.
Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 167 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.
Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Haziran ayı verisi kaldı.
İKRAMİYE DE VAR
Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak.
Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce de bin 100 lira ikramiye hesaplara yatırılacak.
Bayram 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
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