Denizli'de sahte paralarda akıl almaz yöntem! Piyasaya sürmeye çalışan iki kişi yakalandı
Denizli'de polis tarafından yapılan baskında sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan iki kişi yapılan operasyon sonucu yakalandı. Dolandırıcıların sahte para üretiminde uyguladığı yöntem ise pes dedirtti. İşte o yöntem...
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışanlara yönelik dün operasyon yaptı.
Bir süredir teknik ve fiziki takip yapan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 56 adet Özbekistan para birimi olan 1000 somu, 25 adet 200 euro, 25 adet 50 euro, 13 adet 100 ABD doları, 12 adet 20 ABD doları, 7 adet Azerbaycan bara biri olan 100 manat, 5 adet 1 ABD doları, 1 adet 2 ABD doları olmak üzere 83 bin lira değerinde toplam 144 adet sahte banknot ele geçirildi.
Ayrıca bu paralar üzerinde değişiklik yapmakta kullanılan 1 adet maket bıçağı, 8 adet boyama kalemi ve 2 adet milimetrik ölçüm cetveli de bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişinin döviz bürolarından aldıkları yıpranmış, eskimiş, yırtılmış kullanılmayacak durumda olan hasarlı yabancı ülkelere ait paraların üzerindeki güvenlik uyarılarını ellerindeki sahte paralara yerleştirerek, sahte para kontrol cihazlarından geçecek şekilde piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 1'ini tutuklarken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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