Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emeklilere bir müjde de bayram ikramiyesinden geldi. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, bayram öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye verilecek. Ramazan Bayramı ile birlikte ikramiye tutarı artırılmmıştı. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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