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Haberler Galeri Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emeklilere bir müjde de bayram ikramiyesinden geldi. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, bayram öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye verilecek. Ramazan Bayramı ile birlikte ikramiye tutarı artırılmmıştı. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 16:23
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Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiysi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ramazan Bayramı ile birlikte bayram ikramiyelerinde artış gören emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Emeklilerin ikramiyeleri alabilmeleri için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyelerine zam yapılmuştı. Buna göre, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarıldı.

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Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

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Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.