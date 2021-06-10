10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Yerli savunma sanayii için dev adım: Bir proje daha devreye giriyor! Yeni yasa tasarısı Meclis'e geliyor

Son dakika: Yerli savunma sanayii için dev adım: Bir proje daha devreye giriyor! Yeni yasa tasarısı Meclis'e geliyor

Son dakika haberine göre Başkan 'ın büyük önem verdiği için  adım atmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde dünyada büyük yankı uyandıran İHA ve SİHA'ları yurt dışına pazarlamaya başlayan Türkiye, bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokmaya hazırlanıyor. 'nun, hızlı kararlar alıp uygulamaya sokması, daha profesyonel işler yapması, buna dönük yabancı mühendisler dahil istihdam oluşturması için anonim şirkete dönüştürülmesi gündeme geldi. Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları da yapıldı. Teklifin önümüzdeki günlerde gündemine gelip yasalaştırılması bekleniyor.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Yerli savunma sanayii için dev adım: Bir proje daha devreye giriyor! Yeni yasa tasarısı Meclis'e geliyor

Son yıllarda savunma sanayinde arka arkaya çok önemli adımlar atan ve İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere birçok ürünü yurt dışına da pazarlamaya başlayan bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokuyor.

, ismi ile anonim bir şirkete dönüştürülecek. destekli ilk özel şirket konumuna gelecek MKE A.Ş silahtan yenilikçi teknoloji geliştirilmesine kadar bir çok alanda hızla sonuca ulaşacak projeler üretecek.

YASA TEKLİFİNİN TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR
Başkan 'ın büyük önem verdiği konusunda yapılan yatırımlar hızla sonuçlarını vermeye başladı. Türkiye, bazı silahları gereken kurşunu bile almak için zorlandığı dönemden üyesi ülkelere silah ve savunma sanayi teknolojileri satan hale geldi. Bu gelişmenin daha da hızlanması için önemli bir adım daha atılıyor. MKE'nin, hızlı kararlar alıp uygulamaya sokması, daha profesyonel işler yapması, buna dönük yabancı mühendisler dahil istihdam oluşturması için anonim şirkete dönüştürülmesi gündeme geldi. Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları da yapıldı. Teklifin önümüzdeki günlerde gündemine gelip yasalaştırılması bekleniyor.

"SERMAYE HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK"
Hazırlanan teklife göre MKE A.Ş, 1,2 milyar lira sermaye ile kurulacak. Bu sermaye Hazine tarafından karşılanacak. Sermayeyi ödemesinden dolayı kaynaklanan yönetim ve diğer haklarının kullanımını ise bırakacak. Böylece hem TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük projeler gerçekleşecek hem de şirketin ürettiği şeylerin denenmesi konusunda olanaklarının kullanılması mümkün olabilecek.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ VE EĞİTİM KURUMLARI AÇILABİLECEK
MKE A.Ş silah, mühimmat, kimyasal madde, petro kimya, kimyevi ürünler, araştırma, yenilikçi teknolojiler geliştirme, cihaz, sistem ve platformlar, mühendislik faaliyetleri, montaj, tasarım, modernizasyon, enerji, geri dönüşüm, inşaat-mühendislik gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürütecek. Kurum yurt içinde ve yurt dışında üretim yapabilecek. Özel endüstri bölgeleri ve eğitim kurumları açabilecek.

Kurum, tamamen özel bir şirket gibi çalışacağı için yatarım ve projelerde ilgili bakanlıklardan onay alma, bekleme gibi yükümlülüklerden kurtulacak. İhale Yasası kapsamı dışına çıkabileceği için yatırımlarını daha hızla hayata geçirebilecek.

Mevcut işçilerin hakları korunacak. İsteyen özel şirket çalışını gibi görevini sürdürebilecek. Bu statüyü kabul etmeyenler ise eşdeğer yerlere atanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyaya yerli ve milli imkan mesajı DÜNYAYA YERLİ VE MİLLİ İMKAN MESAJI
Havada oyunu Türkiye kuruyor! Hayran kaldılar HAVADA OYUNU TÜRKİYE KURUYOR! HAYRAN KALDILAR
Yerli otomobilde bir ilk! YERLİ OTOMOBİLDE BİR İLK!
ASELSAN'dan tarihi anlaşma! ASELSAN'DAN TARİHİ ANLAŞMA!


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA