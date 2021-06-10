Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...

HAZİRAN AYINDA...

Haziran ayında ciddi bir sürpriz var. Bence bu sürprize herkes hazır olmalı. Nedir bu sürprizin adı Basel lll. Basel lll ne demektir? Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, Yani dünyadaki bütün bankaların finansal varlıklarında değişikliğe gidecekler.

Gaza gelmeyin satmayın, satan yerine koyamıyor. O yüzden alan yatan mutlu, alan satan zararlı. O yüzden bence al sat değil de, al yat yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.