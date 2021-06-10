Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
Son zamanlarda yükselişe geçen ancak inişli-çıkışlı seyrederek alım-satım yapma konusunda tedirginlik yaratan altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapan vatandaşların mercek altına aldığı altın fiyatlarının hangi yöne seyreceği merak ediliyor. Altının onsu, dünkü kapanışta uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.891,9 dolardan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcısına tavsiyelerde bulunan Memiş, alım-satım yapılması gereken yerler hakkında bilgi verdi.
Altın fiyatları ne kadar olacak? Düğün kısıtlamalarının kalkması ile birlikte altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar ile altın yatırımı yapanlar tarafından güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın ile ilgili araştırmalar sürerken, uzmanlar tarafından önemli açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı altın fiyatları:
600 LİRANIN YOLU AÇILDI
İslam Memiş açıklamasında "Herkes gözünü yukarıya doğru çevirecek. Dolar kurunda 9 TL, gram altında 600 TL ve gümüşte 12 TL öngörülerimin artık yolu açıldı.
Haziran sonunda gram altın için 600 TL'li rakamları konuşacağız.
500 LİRADAN GRAM ALTIN ALMAYIN
500 lira seviyesi üzerinden altın almayın. Çünkü bu seviyeler Şubat ayında alanların kaymak yiyecekleri seviyeler. Bu seviyelerden tekrar alıp zarar etmeye gerek yok. Çünkü ters köşe olacak. Bu ters köşe de yüksekten altın ve gümüş almamalı. Tekrar kâr satışlarını beklemeli, düzeltmeleri beklemeli. 492 lira seviyesinden bahsediyorum. Ons fiyatında 1845 dolar seviyesinden bahsediyorum.
HAZİRAN AYINDA...
Haziran ayında ciddi bir sürpriz var. Bence bu sürprize herkes hazır olmalı. Nedir bu sürprizin adı Basel lll. Basel lll ne demektir? Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, Yani dünyadaki bütün bankaların finansal varlıklarında değişikliğe gidecekler.
Gaza gelmeyin satmayın, satan yerine koyamıyor. O yüzden alan yatan mutlu, alan satan zararlı. O yüzden bence al sat değil de, al yat yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.
Memiş önceki haftalarda yaptığı açıklamada da "Yıl içinde altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı.
Ons tarafındaki gerilemeye aldanıp kesinlikle varlıklar satılmamalı. Çok pişman olursunuz. TL ile mutlaka fırsat verecektir. Gümüş asla satmayın." şeklinde uyarılarda bulunmuştu.
ALTININ GRAM FİYATI 519 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 519,3 lira seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.
Öte yandan, ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.
Bugün, ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!
- Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...