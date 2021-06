Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den yerli ve milli imkan açıklaması

Küresel anlamda oyuncu ve üretici olmanın önemine işaret eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerlendirmelerimizin bir parçası da dünya çapında kalitesine her an güvenilir ve bunun belirli kontrol ve sertifikasyon süreçleriyle desteklendiği bir üretici zinciri oluşturmak. Amacımız dünyanın herhangi bir yerine mal satarken veya herhangi bir küresel imalatçının alt yüklenicisi ya da doğrudan yüklenicisi olurken hiçbir soru işareti bırakmadan, yetkinliklerinin kalitelerinin belgelenmiş olduğu bir sistem oluşturmak. Bu güveni oluşturduğumuz zaman özellikle sürdürülebilirlik ve ihracat kavramında daha başa güreşen, daha öne geçmiş bir sanayi ekosistemimiz olacaktır. Çünkü biz kendi savunma ve güvenlik harcamalarımızı yaparken, sanayimizde bir teknolojik derinlik oluştururken şu çok net; sadece Türkiye'ye satan, imal eden bir sanayi sektörünün yaşama şansı yok. İhracatımızı artırmak isterken, dünyada oyuncu olmak çok önemli bir konu. Dünyada oyuncu olmak için de kalitesine güvenilir, her alanda güreşebilecek, ürün ortaya koyabilecek, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, buluşçuluğa önem veren, yenilikçi uygulamaları hareket geçirebilen bir sektör ve ekosistem oluşturmak zorundayız."