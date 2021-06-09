Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den yerli ve milli imkan açıklaması

Büyükdede, sanayi alanları ve sanayi karakterini değiştirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Mikro işletmelerden orta büyüklüktekilere, ortaları da büyük işletmelere ve dünya çapındaki firmalarla entegre olmuş firmalara dönüştürmeye gayret ediyoruz. Eskişehir bu bakımdan, uçak bakım merkezinin de yıllardır burada olması, burada yetişmiş çok nitelikli bir insan kaynağı bulunması, TEI'nin burada bulunması ve TEI gibi dünya çapında bir firmamızın bütün dünyaya hizmet veren bir yapısının olması, savunma sanayimizin içinde önemli bir yer edinmesi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın da salondakilere hitap ettiği programa, iş insanları ve diğer ilgililer katıldı.