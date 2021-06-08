Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2021'de yüzde 5.6 büyüyecek

Dünya Bankası'ndan Salı günü yapılan açıklamada, buna karşılık küresel üretimin ise, pandemi öncesi dönem düzeylerinin yüzde 2.0 gerisinde kalacağı vurgulandı.



Dünya Bankası açıklamasına göre, 2021 yılında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de büyümenin yüzde 6.8'lik bir sıçrama yapması, Çin ekonomisindeki büyümenin de yüzde 8.5'i bulaması bekleniyor.



Buna göre, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin grup olarak gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2021 yılında yüzde 6.0 büyümesi bekleniyor. Bu grubun Çin katılmadan büyümesinin ise yüzde 4.4 düzeyinde kalması öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerin GSYH'sinin de 2021'de yüzde 5.4 büyümesi bekleniyor.



Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, küresel toparlanmanın sevindirici işaretlerinin olmasına karşın, pandeminin dünyanın dört bir yanında gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara yoksulluk ve eşitsizlik getirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Özellikle düşük gelirli ülkeler için aşı dağıtımını ve borçların hafifletilmesini hızlandırmak için küresel olarak eşgüdümlü çabalar şarttır" çağrısı yaptı.

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