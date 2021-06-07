78.000 işçi aranıyor! Normalleşmeyle birlikte istihdam artışı
İş arayanlara güzel haber. Kademeli normalleşmeyle açık işler yükselişe geçti. Özel sektör, 78 bin personel alımı için düğmeye bastı. En çok beden işçisi, turizm elemanı ve garson aranıyor. İşte haberin detayları...
Ülkemizde istihdam pandemi sürecinde de desteklenirken; kademeli normalleşmeyle birlikte açık işler yükselişe geçti.
İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 78 bin 24'ü buldu.
Yılbaşından bu yana 410 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 15 bin 494 kişiyle beden işçiliği geliyor.
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
İLK 10'DA NELER VAR?
Beden işçisi 15.494
Turizm ve otelcilik elemanı 1.940
Garson (servis elemanı) 1.881
Makineci (dikiş) 1.606
Temizlik görevlisi 1.551
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.501
Satış danışmanı /uzmanı 1.475
Motosikletli kurye 1.246
Konfeksiyon işçisi 1.192
Ön muhasebeci 1.103
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