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78.000 işçi aranıyor! Normalleşmeyle birlikte istihdam artışı

İş arayanlara güzel haber. Kademeli normalleşmeyle açık işler yükselişe geçti. sektör, 78 bin personel alımı için düğmeye bastı. En çok işçisi, turizm elemanı ve garson aranıyor. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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78.000 işçi aranıyor! Normalleşmeyle birlikte istihdam artışı
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Ülkemizde istihdam pandemi sürecinde de desteklenirken; kademeli normalleşmeyle birlikte açık işler yükselişe geçti.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan 'da açık işler 78 bin 24'ü buldu.

Yılbaşından bu yana 410 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 15 bin 494 kişiyle işçiliği geliyor.

TURİZM ETKİSİ


sektör; acilen bin 940 turizm ve otelcilik elemanı, bin 881 garson, bin 606 makineci (dikiş), bin 551 temizlik görevlisi arıyor.

Bin 501 kişiyle kaynakçısı, bin 475 kişiyle satış danışmanı ve bin 246 kişiyle motosikletli kurye en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor.

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İLK 10'DA NELER VAR?
Beden işçisi 15.494
Turizm ve otelcilik elemanı 1.940


Garson (servis elemanı) 1.881


Makineci (dikiş) 1.606
Temizlik görevlisi 1.551


Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.501
Satış danışmanı /uzmanı 1.475


Motosikletli kurye 1.246
işçisi 1.192
Ön muhasebeci 1.103

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