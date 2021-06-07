07 Haziran 2021, Pazartesi
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Temmuz zammı için heyecanlandıran haber: Emekliye 3.213 TL!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında. Temmuz'da memur emeklisine yüzde 3 zamla birlikte yüzde 3.39'luk enflasyon farkı görünüyor. Bu oranlara göre en düşük maaş 3.213 TL'yi bulacak. enflasyonuna göre bu miktar artabilir. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Temmuz zammı için heyecanlandıran haber: Emekliye 3.213 TL!
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Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek.

Enflasyon farkını bu yılın ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi gösterecek.

İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak.

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu.

enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

'nın yaptığı beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66'yı bulabilecek.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.39'luk zam oranına göre, en düşük memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 3 bin 20 liradan 3 bin 213 liraya çıkacak.

Eğer zam yüzde 7.66'ya çıkarsa da en düşük aylık 3 bin 252 lirayı bulacak.

MEMURA ÇİFTE KAZANÇ


Yüzde 6.39 artışa göre, aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 993 liradan 4 bin 248 liraya yükselecek.

Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 542,63 lira alıyorken, 577,31 liraya ulaşacak. Zam yüzde 7.66 çıkarsa tutarlar daha da yükselecek.

4 BİN 248 LİRA MAAŞ 577 LİRA AİLE YARDIMI

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