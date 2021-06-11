11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yasin Hacıoğlu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi tespit edildi

Yasin Hacıoğlu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi tespit edildi

'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın üretimi yapacak () Koza Altın İşletmeleri’nin Mollakara Altın-Gümüş Tesisi’nin temeli törenle atıldı. 160 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği tesisin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Hacıoğlu Madencilik Icra kurulu başkanı bölgede piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş tespit edildiğini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021
ABONE OL
Yasin Hacıoğlu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi tespit edildi

Bölgede 197 sondaj yapıldığını 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıklandı.2022 yılı son çeyreğinde ilk dökümün yapılması hedeflenen tesiste doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacağını dolaylı olarak birkaç katı insana ekmek kapısı olmasını beklediklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde Ağrı'nın Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerine de tekstil kentler kazandıracaklarını kaydeden Hacıoğlu, bökgedeki işsizlik sorunu bitirme noktasında önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Öte yandan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Altın İşletmeleri'nin 6'ncı üretim tesisini Ağrı Diyadin'de kuracaklarını söyledi. Mollakara köyünde önemli bir rezerv olduğunu vurgulayan Gülal, "Ülkemize, çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak. Bizim tesislerde 500-600 kişi çalışacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA