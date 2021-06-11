Yasin Hacıoğlu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi tespit edildi

Bölgede 197 sondaj yapıldığını 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıklandı.2022 yılı son çeyreğinde ilk dökümün yapılması hedeflenen tesiste doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacağını dolaylı olarak birkaç katı insana ekmek kapısı olmasını beklediklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde Ağrı'nın Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerine de tekstil kentler kazandıracaklarını kaydeden Hacıoğlu, bökgedeki işsizlik sorunu bitirme noktasında önemli adımlar atacaklarını söyledi.



Öte yandan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Altın İşletmeleri'nin 6'ncı üretim tesisini Ağrı Diyadin'de kuracaklarını söyledi. Mollakara köyünde önemli bir rezerv olduğunu vurgulayan Gülal, "Ülkemize, çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak. Bizim tesislerde 500-600 kişi çalışacak" dedi.

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