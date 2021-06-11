Yasin Hacıoğlu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi tespit edildi
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri’nin Mollakara Altın-Gümüş Tesisi’nin temeli törenle atıldı. 160 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği tesisin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hacıoğlu Madencilik Icra kurulu başkanı Yasin Hacıoğlu bölgede piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş tespit edildiğini açıkladı.
Bölgede 197 sondaj yapıldığını 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıklandı.2022 yılı son çeyreğinde ilk dökümün yapılması hedeflenen tesiste doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacağını dolaylı olarak birkaç katı insana ekmek kapısı olmasını beklediklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde Ağrı'nın Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerine de tekstil kentler kazandıracaklarını kaydeden Hacıoğlu, bökgedeki işsizlik sorunu bitirme noktasında önemli adımlar atacaklarını söyledi.
Öte yandan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Altın İşletmeleri'nin 6'ncı üretim tesisini Ağrı Diyadin'de kuracaklarını söyledi. Mollakara köyünde önemli bir rezerv olduğunu vurgulayan Gülal, "Ülkemize, çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak. Bizim tesislerde 500-600 kişi çalışacak" dedi.