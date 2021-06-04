Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

"HEDEFİMİZ YURT İÇİ PETROL ÜRETİMİMİZİ 2023'TE..."

Türkiye'nin bu kapsamda kara ve denizdeki çalışmalarının hız kesmediğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük gaz keşfimizin ardından, son 1 ayda karada üç yeni keşif yaptık. Üç kuyumuzdan elde edeceğimiz ilave 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Hedefimiz, yurt içi petrol üretimimizi 2023'te günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkarmak." dedi.

Dönmez, denizlerde ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2'de sondajını tamamladığını, Türkali-3'te sondajını sürdürdüğünü ifade etti.