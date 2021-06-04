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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan 'taki doğal gaz işletme tesisinin inşası için ilk adımın atıldığını ve gazın 2023'te hizmete sunulacağını belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Bakan Dönmez, Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, hidrokarbon arama ve üretiminde Türkiye'nin kararlılığının devam ettiğini dile getirdi.

"HEDEFİMİZ YURT İÇİ PETROL ÜRETİMİMİZİ 2023'TE..."

Türkiye'nin bu kapsamda kara ve denizdeki çalışmalarının hız kesmediğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük gaz keşfimizin ardından, son 1 ayda karada üç yeni keşif yaptık. Üç kuyumuzdan elde edeceğimiz ilave 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Hedefimiz, yurt içi petrol üretimimizi 2023'te günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkarmak." dedi.

Dönmez, denizlerde ise Fatih sondaj gemisinin 'ndaki keşfinin ardından -1 ve Türkali-2'de sondajını tamamladığını, Türkali-3'te sondajını sürdürdüğünü ifade etti.

İşte Karadeniz gazı için tarih... İŞTE KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH...

Kanuni sondaj gemisinin de tamamlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere görev başında olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"'mızın içine gemilerimizin ikmalini ve operasyonlarımız için ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatını sağlayacak 'ni geçen yıl temmuzda devreye aldık. Sondaj akışkanı üretimi, sondaj malzemesi depolama ve hasarsız muayene yöntemleriyle ekipman uygunluk kontrolü ve atık yönetimi de bu merkezden gerçekleştirilir hale geldi. Sakarya Gaz Sahamızda yeni arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın Filyos'ta karaya çıkarılması için çalışmalarımızı da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bugün bunun ilk adımını atıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan 'nin temelini atıyoruz. Doğal gazı Filyos'taki bu tesisten inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023'te gazının ilk fazını milletimizin hedefine sunmak."

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