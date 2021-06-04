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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Kiraya yüzde 14.13 artış!

Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira kontratları için artış oranı belli oldu. Kiraya en çok yüzde 14.13 zam yapılabilecek. İşte kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Kiraya yüzde 14.13 artış!

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ayındaki kira artışı belli oldu.




Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 14.13 zam yapılabilecek.



Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13'lük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, kirada bu ay azami artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre, bin 500 liralık kira bin 711, 2 bin liralık kira 2 bin 282, 3 bin liralık kira 3 bin 423 lira olacak.




ESKİ SİSTEME GÖRE %22
Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, () üzerinden belirleniyordu.

12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 22.24 artış gösterdi.

Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 22 artışla yenilenecekti.

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