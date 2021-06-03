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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz maaşı hesaplaması belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zamlar merak konusu oldu. Yılda iki kez yapılan emekli ve yeniden gündem oldu. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz maaşı hesaplaması belli oldu

Enflasyon rakamları yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çünkü bu oranlar milyonlarca kişinin zamlarını belirliyor. Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı.

FARUK ERDEM DETAYLARI A HABER'DE AÇIKLADI

Faruk Erdem enflasyonun açıklamasının ardından son detayları değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, "Milyonlarca emekli ve memur da enflasyonla ilgileniyor çünkü onların zamlarını etkiliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin direk zamlarını belirliyor. Memur ve memur emeklilerinin ise zaten toplu sözleşme zamları var onlara da bir fark oluşup oluşmayacağını belirliyor. 5 aylık değişim belli oldu. 5 aylık enflasyon 6,39 çıkmış oldu. Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte. 6 aylık tahmin 7,66. Bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan rakam ancak belirli olacak olan Haziran verileri olacak." dedi.

Faruk Erdem sözlerine şöyle devam etti;

"SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyonkadar zam alacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 3'lük bir toplu sözleşme zammı alacak Temmuz'da. Ağustos ayında memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme başlayacak. 2022 ve 2023'ün zamları belli olacak."

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39
*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

TABAN AYLIKLAR Mevcut % 6.39 artış % 7.66 zamlı

Memur 3.993,01 4.248,17 4.298,87

Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,04

Esnaf emeklisi 2.044,43 2.175,06 2.201,03

SSK emeklisi (2000 öncesi) 2.419,77 2.574,40 2.605,12

KİRA ARTIŞI DA BELLİ OLDU

Öte yandan enflasyonun açıklanması ile birlikte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren oran da ortaya çıktı. 1 2 aylık ortalamalara göre Haziran ayı ile birlikte kira artışı yüzde 14,13 oldu. Bu ay kira artışı yapacak olan ev sahipleri bu orandan fazla artış yapamayacak.

Enflasyon rakamları açıklandı ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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