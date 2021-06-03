Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz maaşı hesaplaması belli oldu

FARUK ERDEM DETAYLARI A HABER'DE AÇIKLADI

Faruk Erdem enflasyonun açıklamasının ardından son detayları değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, "Milyonlarca emekli ve memur da enflasyonla ilgileniyor çünkü onların zamlarını etkiliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin direk zamlarını belirliyor. Memur ve memur emeklilerinin ise zaten toplu sözleşme zamları var onlara da bir fark oluşup oluşmayacağını belirliyor. 5 aylık değişim belli oldu. 5 aylık enflasyon 6,39 çıkmış oldu. Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte. 6 aylık tahmin 7,66. Bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan rakam ancak belirli olacak olan Haziran verileri olacak." dedi.