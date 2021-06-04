Kripto para dünyasında hacim yeniden yükseliyor

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 64 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,276 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 121 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

"Morning Consult'un yaptığı ankete göre, ABD'de bulunan yatırımcıların alım tercihi düşüşten etkilenmedi ve sabit kaldı. Olumsuz haber akışının negatif algı yaratmadığı ve bazı borsalara olan güvenin arttığı ortaya konuldu.