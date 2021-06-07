Ünlü kebapçı Uğur Aydın: İnsanlar restoranda yemek yemeyi özlemiş

Uğur Aydın, "Restoranda yemek sadece karın doyurmak değildir. Aynı zamanda bir sosyalleşme imkânıdır. Ancak restoranlar pandemi tedbirleri çerçevesinde sadece paket servis hizmeti verince insanlar bu imkândan mahrum kaldılar. Mart 2021'de Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla coronavirüs salgını tedbirleri azaltıldı. Çok riskli bölgeler hariç diğer kesimlerde sabah yediden akşam 7'ye kadar müşterilerine masada servis yapma imkânı bulan işletmeler de bu durumdan memnun" sözleriyle restoranların sosyalleşme açısından da gerekli olduğunu vurguladı.







KEBAP ÖZEL BİR YEMEKTİR

Uğur Aydın ayrıca; "Kebap özel bir yemektir. Izgaradan çıktığı an en lezzetli halidir. İnsanlar bunun tadını ancak restorana gelerek çıkartabilir. Paket serviste bu lezzeti veremediğimiz için üzülüyorduk. Her ne kadar özensek de ızgaradan çıktıktan sonra belli bir süre geçiyor müşteriye ulaşana kadar. Bu da elbette lezzet kaybına neden olabiliyor. Ama şimdi restoranlar masada servise açıldı ve biz de müşterilerimizi bu eşsiz lezzetle buluşturmaya devam ediyoruz" açıklamalarıyla kebabın sunumunun ne kadar önemli olduğuna da değindi.

Aileden gelen bir kebap geleneğinin son temsilcisi olan Uğur Aydın "Bu mesleğin içine doğdum diyebiliriz. Biz üç nesildir bu işi yapan bir aileyiz. Bu iş genlerimize kadar işlediğinden başka bir iş yapmayı düşünemiyorum. Hatta işimi daha da geliştirmek ve özel hale getirmek için çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.