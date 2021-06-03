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Haberler Galeri Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

2021 haziran ayı kira artık oranı ne kadar | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kiracılar ile ev sahipleri arasında Haziran ayında yapılacak yeni sözleşmede, Mayıs ayı enflasyon rakamı yansıtılacak. İşte ödeyeceğiniz yeni kira rakamları...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 11:30
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Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu.

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Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

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Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

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Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 16.59 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.13 rakamı ortaya çıktı.

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Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.13 oldu.