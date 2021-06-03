Haziran ayı kira artış oranı 2021 | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haber! Tabloya bak yeni zammı gör

2021 haziran ayı kira artık oranı ne kadar | Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kiracılar ile ev sahipleri arasında Haziran ayında yapılacak yeni sözleşmede, Mayıs ayı enflasyon rakamı yansıtılacak. İşte ödeyeceğiniz yeni kira rakamları...