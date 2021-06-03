Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi.