Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu NGS projesiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu. Bakan Dönmez, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi.
Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...