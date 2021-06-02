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Tarladan markete dudak uçuklatan fark! Zam şampiyonu havuç

Tarladan markete gelen gıda ürünleri fiyat farkıyla dudak uçuklatıyor. (TZOB) Genel Başkanı , Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi. Bayraktar, üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Tarladan markete dudak uçuklatan fark! Zam şampiyonu havuç

Gıdada üretici-market fiyat farkı kapanmak bilmiyor. (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi.

Üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirten Bayraktar, "Fiyat farkı kabakta yüzde 239.85, salatalıkta yüzde 236.44, patlıcanda yüzde 237.75 oldu. Üreticide 1,37 liraya satılan karpuz markette yaklaşık 4.1 kat fazlaya yani 5,55 liraya, 1,33 lira olan kabak 4,52 liraya, 1,18 lira olan salatalık 3,97 liraya satılıyor" dedi.

Mayıs'ta markette 18 üründe fiyat artışı olduğunu, 18 üründe fiyat düşerken, 2 ürünün aynı kaldığını anlatan Bayraktar, en fazla fiyat artışının yüzde 31.95 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 62.98 ile sivri biberde olduğunu vurguladı.

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