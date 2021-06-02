Tarladan markete dudak uçuklatan fark! Zam şampiyonu havuç

Üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirten Bayraktar, "Fiyat farkı kabakta yüzde 239.85, salatalıkta yüzde 236.44, patlıcanda yüzde 237.75 oldu. Üreticide 1,37 liraya satılan karpuz markette yaklaşık 4.1 kat fazlaya yani 5,55 liraya, 1,33 lira olan kabak 4,52 liraya, 1,18 lira olan salatalık 3,97 liraya satılıyor" dedi.