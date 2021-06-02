02 Haziran 2021, Çarşamba
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Beklenen haber geldi, tarih netleşiyor: Emekliye 500 TL!

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren zammıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekliler Temmuz zammının yanısıra seyyanen zam beklentisi içinde. Milyonların beklediği seyyanen zam talebi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre emekli için 500 TL'ye varan seyyanen zam talebi gündeme taşındı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Beklenen haber geldi, tarih netleşiyor: Emekliye 500 TL!

17 milyona yakın memur ve emeklinin merakla beklediği zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memurlar önümüzdeki ay hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. İşte memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ve flaş seyyanen zam gelişmesi ile ilgili tüm detaylar...

GÖZLER 5 TEMMUZ'DA


5 Temmuz'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon verisi zam oranını gösterecek. ve emeklilerine bu oranda zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Emekliler heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunurken, çeşitli talepler de geliyor.

'e bağlı Türk Emekli- Sen, emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.

MEMURA DA İSTENİYOR


'in Genel Başkanı Ali Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize gecikmeden olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" demişti.

(TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da emeklilerin seyyanen zam beklentisinin altını çizmişti.

TOPLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI


MEMUR-SEN Genel Başkanı , Türkiye Kamu-Sen ve genel başkanlarına toplu sözleşmede birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu:

"Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."

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