Beklenen haber geldi, tarih netleşiyor: Emekliye 500 TL!
Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekliler Temmuz zammının yanısıra seyyanen zam beklentisi içinde. Milyonların beklediği seyyanen zam talebi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre emekli için 500 TL'ye varan seyyanen zam talebi gündeme taşındı.
17 milyona yakın memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memurlar önümüzdeki ay hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. İşte memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ve flaş seyyanen zam gelişmesi ile ilgili tüm detaylar...
GÖZLER 5 TEMMUZ'DA
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Emekliler heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunurken, çeşitli talepler de geliyor.
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Emekli- Sen, emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.
MEMURA DA İSTENİYOR
Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize gecikmeden olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" demişti.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da emeklilerin seyyanen zam beklentisinin altını çizmişti.
TOPLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına toplu sözleşmede birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu:
"Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."
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