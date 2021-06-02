Beklenen haber geldi, tarih netleşiyor: Emekliye 500 TL!

17 milyona yakın memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memurlar önümüzdeki ay hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. İşte memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ve flaş seyyanen zam gelişmesi ile ilgili tüm detaylar...