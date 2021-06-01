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Son dakika: Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen dimdik ayakta! OECD'de 1. dünyada 3. olduk

Son dakika haberine göre Pandeminin etkili olduğu 2020'de, dünyada büyüme başarısı gösteren 3 ülkeden biri olan , 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü. Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika: Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen dimdik ayakta! OECD'de 1. dünyada 3. olduk

Pandeminin etkili olduğu 2020'de, dünyada büyüme başarısı gösteren 3 ülkeden biri olan , 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü.

Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı.

Türkiye'nin milli geliri TL bazında 5 trilyon 360 milyar lira, dolar bazında ise 728.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2020 sonunda 8 bin 599 dolar olan kişi başı gelir, ilk çeyrekte 8 bin 736 dolara yükseldi.

OECD'DE İLK SIRADA
Türkiye, dünya genelinde ve 'dan sonra dünyada en fazla büyüyen üçüncü ülke olurken; ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.

üretimi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11.7 büyüme göstererek ekonomiye 2.46 puanlık katkı yaptı. sektöründe yüzde 7.5'lik büyüme 0.21 puanlık katkıda bulundu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde küçülen sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.8 büyüdü. Hizmetler sektöründe ilk çeyrekte yüzde 5.9'luk büyüme ile 1.35 puanlık katkı dikkat çekti.

ise dış pazarlarda aşılama ve açılmanın etkisiyle artan taleple yüzde 3.3 büyüdü ve 0.81 puanlık katkı sağladı.

LÜTFİ ELVAN/HAZİNE VE MALİYE BAKANI:
Yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi.

MEHMET MUŞ/TİCARET BAKANI:
İhracat, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

MUSTAFA VARANK/ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI:
Yüzde 12.2 büyüyen imalat sanayii, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek.

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