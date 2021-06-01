Son dakika: Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen dimdik ayakta! OECD'de 1. dünyada 3. olduk
Son dakika haberine göre Pandeminin etkili olduğu 2020'de, dünyada büyüme başarısı gösteren 3 ülkeden biri olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü. Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı.
Pandeminin etkili olduğu 2020'de, dünyada büyüme başarısı gösteren 3 ülkeden biri olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü.
Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı.
Türkiye'nin milli geliri TL bazında 5 trilyon 360 milyar lira, dolar bazında ise 728.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2020 sonunda 8 bin 599 dolar olan kişi başı gelir, ilk çeyrekte 8 bin 736 dolara yükseldi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde küçülen inşaat sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.8 büyüdü. Hizmetler sektöründe ilk çeyrekte yüzde 5.9'luk büyüme ile 1.35 puanlık katkı dikkat çekti.
İhracat ise dış pazarlarda aşılama ve açılmanın etkisiyle artan taleple yüzde 3.3 büyüdü ve 0.81 puanlık katkı sağladı.
LÜTFİ ELVAN/HAZİNE VE MALİYE BAKANI:
Yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi.
MEHMET MUŞ/TİCARET BAKANI:
İhracat, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
MUSTAFA VARANK/ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI:
Yüzde 12.2 büyüyen imalat sanayii, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek.
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