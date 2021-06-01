Son dakika: Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen dimdik ayakta! OECD'de 1. dünyada 3. olduk

Pandeminin etkili olduğu 2020'de, dünyada büyüme başarısı gösteren 3 ülkeden biri olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü.