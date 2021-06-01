01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika | Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu! 8 Haziran'da ödenecek

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika | Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu! 8 Haziran'da ödenecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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