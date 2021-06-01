Başvurun 200.000 TL'nizi kullanın! Yeni Nefes Kredisi başvuruları başlıyor! İşte tüm detaylar...
Yeni nefes kredisi firmalara 200.000 TL'ye kadar kredi sağlayacak. 50-200 bin lira krediye başvuru, bankadan yapılacak. Yeni Nefes Kredisi başvuruları başlıyor. KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne başvurular bugünden itibaren alınacak. İşte milyonların merak ettiği Nefes Kredisi ile ilgili tüm detaylar...
KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne başvurular bugünden itibaren alınacak.
İşte kredinin detayları:
Kimler başvuracak: Cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılında 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar.
Nasıl başvurulacak: Firmalar, üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.
Ne kadar alınacak: 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira.
Şartları neler: İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak.
Kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Faiz/kâr payı oranı yıllık yüzde 17.5.
Hangi bankalar veriyor: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım Bankası.
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