Emekliye erken maaş imkanı! Milyonların gözü kulağı bu haberde

2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak. Tüm emekliler zam için toplu sözleşmeyi bekliyor.

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