Emekliye erken maaş imkanı! Milyonların gözü kulağı bu haberde
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği erken maaş ödemesiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Bilindiği gibi Temmuz, emekliler için zam ve bayram ikramiyesi ayı olurken, SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Peki, emekliyi yakından ilgilendiren erken maaş ödemesiyle ilgili son gelişmeler neler? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca emekli için Temmuz zam ve ikramiye ayı olurken; Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş da ödenebilecek.
Ağustos'taki toplu sözleşme ise emeklilerin yeni kazançlarını gösterecek.
TAHMİN 7.66
Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.
Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.
ERKEN MAAŞ
Memur emeklileri maaşlarını ayın başında zamsız alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. SSK'lar 17-26, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını cebine koyacak.
Maaş zamanı Kurban Bayramı'na denk geldiği için, erken ödeme de gündemde.
1.100 TL İKRAMİYE
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor.
Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
TOPLU SÖZLEŞME
Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak.
2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak. Tüm emekliler zam için toplu sözleşmeyi bekliyor.
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