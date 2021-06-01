01 Haziran 2021, Salı
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Emekliye erken maaş imkanı! Milyonların gözü kulağı bu haberde

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği erken maaş ödemesiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Bilindiği gibi , emekliler için zam ve bayram ikramiyesi ayı olurken, ve 'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise 'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Peki, emekliyi yakından ilgilendiren erken maaş ödemesiyle ilgili son gelişmeler neler? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Emekliye erken maaş imkanı! Milyonların gözü kulağı bu haberde

Milyonlarca emekli için zam ve ikramiye ayı olurken; nedeniyle ve 'lulara erken maaş da ödenebilecek.

'taki toplu sözleşme ise emeklilerin yeni kazançlarını gösterecek.

TAHMİN 7.66
Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.

Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. 'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

ERKEN MAAŞ
Memur emeklileri maaşlarını ayın başında zamsız alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. SSK'lar 17-26, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını cebine koyacak.

Maaş zamanı Kurban Bayramı'na denk geldiği için, erken ödeme de gündemde.

1.100 TL İKRAMİYE
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor.

Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

TOPLU SÖZLEŞME


Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak.

2022 ve yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak. Tüm emekliler zam için toplu sözleşmeyi bekliyor.

Emekli olamayana toplu para EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU PARA
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