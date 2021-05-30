Emekliye ve memura zam müjdesi! İşte olası rakamlar! Emekliye ne kadar zam yapılacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?