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Emekliye ve memura zam müjdesi! İşte olası rakamlar! Emekliye ne kadar zam yapılacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memura Temmuz ayında yapılacak zam gündem oldu. Şimdiden "?" ve " olacak?" soruları sorulmaya başlandı. Zamda baz alınacak en önemli etken ise enflasyon. Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Peki yapılacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Emekliye ve memura zam müjdesi! İşte olası rakamlar! Emekliye ne kadar zam yapılacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti.

İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46'lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor.

Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28'e yükselecek.

NE KADAR FARK OLUR?

Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1.73'e ulaşması durumunda fark yüzde 4.28'e çıkacak.

Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3'lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

TEMMUZDA İKRAMİYE DE VAR

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yatttı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor.

Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

Emekli olamayana toplu para EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU PARA
Kısa çalışmadaki işçiye maaş KISA ÇALIŞMADAKİ İŞÇİYE MAAŞ

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