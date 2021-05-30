Kısa Çalışma Ödeneği ücretlerinde son dakika: Tam mesai ve tam maaş dönemi!
Kovid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntıya girmiş, üretimi kısıtlamış veya tamamen durdurmuş işletmelerin bünyesinde çalışan işçilere maaşlarını devlet yatırdı. Kısa Çalışma Ödeneği adıyla işçiye verilen bu ücret brüt maaşın yüzde 60'ını buluyor. 30 Haziran tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği haftaya işçilere ödenecek. 1 Temmuz'dan sonraysa premiler 30 gün yatırılacak.
Koronavirüs sebebiyle zora düşen üretimi azalan ve tamamen duran işletmelerde maaşları devlet ödedi. Kısa Çalışma Ödeneği adı altında verilen bu paralar brüt maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor.
En yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar ödeniyor. 4 milyona yakın işçiye ödenen kısa çalışma ödeneği hem işçileri hem de işverenleri korudu.
Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta sona erecekti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği paralarının 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.
Böylece son ödenekler Temmuz ayında yatırılacak ve işçiler normal çalışmaya geçecekler. Primler 30 gün olarak yatırılacak ve maaşlar tam ödenecek. Bu arada kısa çalışma ödeneği ile birlikte işten çıkartma yasağı da 30 haziran'a kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar kimse işten çıkartılamayacak.
Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek. Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.
ÇALIŞANIN HAKLARI
● Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar.
● Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır.
● Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır.
● 17 mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.
İŞVERENİN HAKLARI
● Çalışanlar artık günlük 7.5, haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar.
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