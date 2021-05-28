Madde madde yeni yasa! Faizler siliniyor vergi oranları düşüyor
Son dakika haberine göre; Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Birçok kalemde köklü düzenlemeleri öngören düzenlemede çarpıcı maddeler ortaya çıktı. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor.
Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. İşte ekonomide kapsamlı bir barış ve borçlardan kurtaracak düzenlemenin madde madde tüm detayları...
EN BÜYÜK PAY KDV'DE
Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.
MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR
Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2017'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.
Kabul edilen önergeye göre, 2016 yılı için yüzde 30'luk oran yüzde 35'e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15'e çekildi.
ARTIRANA İNCELEME YOK
Getirilen düzenlemeye göre, matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurulacak. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Matrah artırımında elde edilen gelir getirildiği sıklığa göre değişiyor. 2016'da matrah artışından 14.4 milyar lira, 2018'de de 9.1 milyar liralık gelir elde edildi" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin 237 borçlunun 74.6 milyar liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu söyledi.
6 TAKSİT İMKÂNI GETİRİLDİ
Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkânı sağlanacak.
ARAÇ MUAYENESİNE BORÇ KOLAYLIĞI
Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların borçlarını ödemelerini teşvik için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar YİÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkânı sunulacak.
5.7 MİLYARLIK ÖĞRENCİ KREDİSİ YAPILANDIRILACAK
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, karayolu kaçak geçiş idari para cezası kapsamında 6 milyar liranın üzerinde, 890 milyon liralık ecrimisil, 5.7 milyar liralık yükseköğrenim kredi ve 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yapılandırma kapsamında yer alıyor.
MESLEK ÖRGÜTLERİNE BORÇ KAPSAMDA
Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.
İşte madde madde son dakika düzenlemesinin detayları
İKİŞER AYLIK DÖNEMDE 6 TAKSİT İMKÂNI
* Araç muayenesinde gecikme faizi % 5'ten 0.75'e iniyor.
* 2020 Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den 15'e çekildi.
* Matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurulacak.
* Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.
* 5.7 milyarlık öğrenci kredisi yapılandırılıyor.
* 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki emlak vergileri kapsama alındı.
* Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.
* Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.
* Amortismana tabi iktisadi kıymetler 31 Aralık 2021'e kadar, yeniden değelermeye tabi tutulabilecek.
16.8 MİLYARLIK TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİ
Geçen yıl yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında 7.8 milyon mükellef başvuruda bulundu, 115.9 milyar lira alacak yapılandırıldı. Bugün itibarıyla 16.8 milyar tahsilat yapıldı, alacağın yüzde 14.5'i ödendi. Kapsama giren borç 289.3 milyar lira olup yapılandırılan tutar 101.1milyar lira oldu. Bu mükelleflerin yüzde 69'u ödemelerini yaptı.
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