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KYK borcu olana müjde! Borçlar tarih oluyor

borcu olan gençlere güzel haber... Yeni yapılandırma yasası üniversite mezunlarının da yüzünü güldürecek. kredisi borçlarının faizi silinecek, ana para küçük taksitlere bölünecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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KYK borcu olana müjde! Borçlar tarih oluyor

Kamuya olan borçlara yeni yapılandırma yolunu açan yasa teklifi, milyonlarca üniversite mezununa da rahat nefes aldıracak.

kredisi borcu olanlar, bu borçlarını yapılandırma kapsamında kolayca kapatabilecek. Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı/faizi silinirken, aylık yüzde 1.40 gecikme faizi yerine aylık yüzde 0.35'lik oranı baz alınacak.

Bu nedenle de borçta önemli bir düşüş yaşanacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim söz konusu olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.

İsteyenlere de taksit imkanı olacak.

Bu durumda ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılar eklenecek.

Maksimum 18 taksit yapılıp borçlar 36 ayda kapatılabilecek. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.

NE ZAMAN BAŞVURULACAK?


Başvuru süreci yasanın çıkmasının ardından başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

İlk taksit ya da peşin ödeme için son tarih ise 30 Eylül. Başvurular e-Devlet'ten de elektronik ortamda yapılabilecek, ödemeler anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek.

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