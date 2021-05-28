TÜİK ilk tahminleri yayımladı! İşte Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu

YEMDEKİ DÜŞÜŞ HAYVANCILIĞI ETKİLER

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, kuraklığın etkisinin çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Tahıl ürünlerinde muazzam bir düşüş var. 10 güne kadar hasat başlayacak. Bizim bölgemizde arpada yüzde 70, buğdayda ise yüzde 20 kayıp yaşanacak" dedi.

Yem bitkilerinde kuraklık nedeniyle yaşanan düşüşün fiyatları olumsuz etkilediğini anlatan Kavuneker, "Besici artan yem maliyetleriyle mücadelede zorlanır. O nedenle kesime gidebilir. Bu da süt üretimini baltalar. Fiyatlar artabilir" dedi.