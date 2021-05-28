Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın 600 TL'yi görecek mi? Uzman isimlerden flaş yorum!
Altın fiyatlarının yükselişi hızla devam ederken ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin güvercin mesajlarıyla 1900 dolar psikolojik direnci kırıldı. Kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını destekleyen bir unsur oldu. Yatırımcılar, "Altın yükselişini sürdürecek mi yoksa düşecek mi" sorusuna yanıt ararken 6 uzman isim konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları altın fiyatları için ana destek unsuru oldu. Gram altın fiyatları, ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle önce 500 lirayı aştı ardından yeni haftada 524 liraya kadar yükselerek yılın zirvesini tazeledi. Gram altında zirve seviyesi 540 lira düzeyinde bulunuyor.
Gram altın fiyatları için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. Altın yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.
A Para'da yayına katılan 6 uzman hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılar için kritik altın yorumu yaptılar.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.
500'LERE GERİ ÇEKİLİR Mİ?
Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"
Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.
"550 LİRA SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.
"GRAM ALTIN DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"
ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.
"1-2 AY İÇİNDE ZİRVE DENEMELERİ YAPAN BİR ONS ALTIN GÖRÜLEBİLİR"
A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz" dedi.
600 TL'Yİ GÖREBİLİR
Altın fiyatlarının son 7 ayın en üst seviyesinde olduğunu söyleyen Integral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para'da canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürbüz, yurt içinde gram altında kısa süreli geri çekilmeler olsa da 525-545 TL olarak hedef değer belirlediklerini söyleyerek, "Ons altında düşüşler alım fırsatı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gürbüz uzun vadeli yatırım planları yapanlar için önümüzdeki 1 yıl içerisinde altının gram fiyatının 600 lira seviyelerini görebileceğini iddia etti. İşte altın yatırımcılarının dikkatini çekecek o açıklamalar...
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