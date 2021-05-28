28 Mayıs 2021, Cuma
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Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

, Karadeniz'de bulunan 'ndaki yeni tespit kuyusu -3'te sondaja başladı. Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ", 'ndaki yeni tespit kuyusu -3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

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