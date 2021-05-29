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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye kararı: Kredi notu ve not görünümünde güncelleme yapılmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. Bir sonraki değerlendirme tarihinin 22 Ekim olacağı da ifade edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye kararı: Kredi notu ve not görünümünde güncelleme yapılmadı

S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilmede bulunulması için 28 Mayıs tarihi verilen , ve için güncelleme gerçekleştirilmediği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak değerlendiriyor. S&P'nin takviminde, Türkiye için bir sonraki değerlendirme tarihi 22 Ekim olarak yer alıyor.

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