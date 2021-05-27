Milyonlara 661 milyar TL'lik dev destek! İşçi, esnaf, çiftçi ve emekli...

■ 848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı.■ 1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi.■ 1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı.■ 219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi.