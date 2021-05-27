27 Mayıs 2021, Perşembe
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Anneye erken emeklilik! Üçlü avantaj kapısı

Anneye imkanı... Çalışan annelere erken emeklilik için üçlü avantaj var: prim kazandırıyor. Staj borçlanma için geçerli sayılıyor. Staj sonrası doğum yaşı geri çekiyor. İşte erken emeklilik ile ilgili çalışan annelerin merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Anneye erken emeklilik! Üçlü avantaj kapısı

Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.




Ancak emekliliği erkene çeken bazı imkanlar da var. Bunlardan birisi, annelere tanınan imkanı.



Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2160 gün (6 yıl) kazanıyor.



Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor. Ancak anneler staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.



Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi. Eğer staj ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa, bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor.



YAŞTA 2 YILLIK AVANTAJ
Örneğin; 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan kadın çalışan, 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.



Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse, 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik yaşı 48'e inecektir.

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