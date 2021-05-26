26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Jeff Bezos'tan Amazon kararı | Tarih verdi

ABD'li e-ticaret firması 'un kurucusu , üst yöneticilik (CEO) görevini Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu. Bezos, ayrıca şirketten ayrılacağı tarihi de duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Jeff Bezos'tan Amazon kararı | Tarih verdi

Jeff Bezos, 'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

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