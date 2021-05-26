Jeff Bezos'tan Amazon kararı | Tarih verdi
ABD'li e-ticaret firması Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu. Bezos, ayrıca şirketten ayrılacağı tarihi de duyurdu.
Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.
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