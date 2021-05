2021 hububat satış fiyatları | Çiftçinin merakla beklediği haber! Hasat sonu hububat satış fiyatları belli oldu

"HER TÜRLÜ TEDBİR MASADA"

TMO'nun kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar olsa da süreci yakından takip ettiğini belirten Güldal, "2020'de olduğu gibi 2021'de de olağanüstü şartlar dikkate alınarak her türlü tedbiri almaya hazırlık yapıyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri de masadadır." ifadelerini kullandı.

Dinamik bir piyasa takibi yaptıklarına değinen Güldal, "Bazı teamüllerimizi kuraklık ve salgının getirmiş olduğu şartları dikkate alarak göz ardı edebiliriz. Örneğin, hasat döneminde ithalat yapmama gibi bir temayülümüz vardı. Bu dönemde ihtiyaç olursa üreticimizin emeğine sıkıntı gelmeyecek şekilde piyasa beklentilerine cevap olarak bunu yapmayı da hesaplıyoruz. Yeni hasat dönemiyle yeni beklentiler ve yeni fiyatlamalar söz konusu oldu." şeklinde konuştu.

Güldal, Bakanlık ve TMO olarak kuraklığın sahadaki etkilerini değerlendirdiklerini belirterek, "İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bitki zayıflığı konusunda bir gerileme söz konusu. Bunun yüzde 15 civarlarında olabileceğini öngörüyoruz. Fakat Türkiye'de bir kıtlık varmış gibi bunu lanse etmek kabul edilebilir değil. Doğru tespitler yapmak durumundayız, hububattan etkilendik ama bir kıtlık görmedik. TMO'nun çok güçlü bir stok takviyesi yetkisinin olduğunu da belirtmekte yarar var." dedi.

Piyasalardaki spekülatif hareketlere göz yummayacaklarını aktaran Güldal, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte piyasayı yakından takip ettiğini aktardı.