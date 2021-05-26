Esnafa hibe desteği! Başvurular başladı | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre; Esnafa verilecek 3-5 bin lira hibe desteğine başvurular başladı. Sistemin açıldığı ilk dakikada 1.600 başvuru oldu. 1 günlük başvuru 20 bini aştı. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kimler hangi destekten yararlanacak? İşte hibe desteği ile ilgili merak edilenler...
Cumhurbaşkanlığı kararıyla tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Daha önce dört ay boyunca gelir kaybı desteği alan esnaf da hibe desteğine başvuruda bulunabilecek.
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www. turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvurunun uygun bulunması durumunda banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bankaya aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.
KİMLİK NO'SUNUN SON HANESİNE GÖRE
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak. Dün kimlik numarasının son rakamı sıfır olanların başvuru alınırken bugün 2, yarın 4 olanlarınki alınacak. Cuma gönü 6, cumartesi 8 olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
1.2 MİLYON ESNAFA GELİR KAYBI DESTEĞİ
Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı, bu kapsamda yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu. Gelir kaybı desteği şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 166 bin kişiye 4 ay süreyle toplam 250.5 milyon lira kira desteği verildi. Ciro kaybı desteği kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78.2 milyon lira ödendi.
1.500 LİRA SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik bin 500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar sürecek. Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular sürüyor. Bu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteğinden sisteme kayıtlı esnaf ve yeni başvuruda bulunanlar yararlanacak. Simitçi, midyeci gibi seyyar satıcıların hibe desteğinden yararlanması için vergi mükellefi olması gerekiyor. Kayıtlı olmayanlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
NEFES KREDİSİ DE BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin ayrıntılarının bugün açıklanması bekleniyor. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Pakete Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak.
NEFES KREDİSİ'NİN ODAĞI CİRO KAYBEDEN İŞLETMELER
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3'ü aşacağını, 315 milyar TL'ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6'sına ulaştığını söyledi. Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.
Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak" dedi.
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