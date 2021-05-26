1 Haziran'da yeni dönem başlıyor! Esnaftan flaş talep

Birçok restoran ve kafenin çalışanlarını izne gönderdiğini anlatan Bingöl, "Ayrıca bizim küçük tadilatlarımız, ürün siparişlerimiz de oluyor. Bunlar ise bir program dahilinde gerçekleşiyor. Sadece restoran sahipleri değil bizim tedarikçilerimiz de program yapabilmek için genelge bekliyor. Nasıl açılacağımıza dair bir hemen bir genelge yayımlanması gerekiyor. Biz son dakikacı değiliz" diye konuştu.