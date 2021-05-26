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Bakan Derya Yanık açıkladı: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koronavirüsle mücadele döneminde hayata geçirilen "" kapsamında 6 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım yapıldığını açıkladı. Bakan Yanık, üçüncü faz ödemeleri kapsamında ise salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelen hanelere 1.000'er lira ödeme yapıldığını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Bakan Derya Yanık açıkladı: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek verildi

Salgınla mücadele sürecinde, bakanlıkça ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklere ilişkin bilgileri paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 ildeki bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV), ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her ay gönderilen periyodik payları 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkardık.

Ayrıca, toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 adet ek periyodik payı da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırdık" dedi.

'nın ilk fazında, 'ndan düzenli sosyal yardım alan ve kapsamında aylık ödenen yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardımda bulunuldu.

Yanık, ikinci fazda ise ilk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği tarafından belirlenen hanelere, hane başı yine 1.000 lira nakdi yardım sağlandığını belirtti.

Yanık, üçüncü faz ödemeleri kapsamında ise salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelen hanelere 1.000'er lira ödeme yapıldığını söyledi.

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