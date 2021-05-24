24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Son dakika haberine göre Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye geldi. 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, 2017'de inşa edilmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 18 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 16.19'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

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