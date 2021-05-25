İş adamı Taha Aydın kimdir?

14 Temmuz 1974 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğan, eğitimini Van'da tamamlayan daha sonra annesinin vefatı ile İstanbul'a yerleşen, genç yaşta iş hayatına atılan Taha Aydın, ilk şirketini 1998 Yılında iç piyasa ofis ve ev mobilyaları üretimi yaparak başlamıştır.

Daha sonra 2009 senesinde AWOM markasıyla yola devam ederek inşaat, dış cephe ve iç mimarlık hizmeti veren, yurt içi ve yurtdışında devlet ve birçok özel projelere imza atmıştır.

2015 yılından sonra ise Irak Bağdat hükümeti ile anlaşma yaparak green bölgede bakanlığın komple tefrişatını üstlenmiştir.



Kuzey Irak'ta yerel yönetim ile spor kompleksi inşaat, cephe ve iç dekorasyonlarında birçok projeye öncülük eden Taha Aydın, Londra Oxford Street bölgesinde birçok office iç mimari ve dış cephe projelerinde öncülük etmiştir.

2017 yılından itibaren ise İngiltere, Almanya ve Avusturya'da İnşaat sektöründe ve PIMGOLDGMBH gibi birçok büyük markanın mağaza iç tasarımlarını üstlenmiştir.

Türkiye'de ise Galatasaray Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Şafak Hastanesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Diler Holding, Alman Hastanesi ve Vatan Group hastaneleri gibi birçok kamu ve özel kuruşlara hizmet vermiştir.

2018 Yılında ise eğitim sektörüne yatırım yapan Taha Aydın, faal olarak Türkiye'de TURKA YAPI DIŞ. TİC VE SAN. LTD. ŞTİ kurucusu olarak iş hayatına devam etmektedir.