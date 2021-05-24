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Borcu olan vatandaşlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın: Vergi, GSS, öğrenci kredisi...

Borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı var. Vergi, prim, idari para cezası, sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı. Matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi ve sicil affı ile milyonlarca vatandaş ve işletme nefes alacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Borcu olan vatandaşlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın: Vergi, GSS, öğrenci kredisi...

Vergi, prim, idari para cezası, sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı.

Matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi ve sicil affı ile milyonlarca vatandaş ve işletme nefes alacak.

Yasa teklifi bu hafta 'te görüşülerek yaşama geçirilecek ve başvurular başlayacak.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMAYA BAŞVURANLAR DA YARARLANACAK MI?
Borçlu talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. Böylece borç zamana yayılmış olacak, süre kazanılacak.

YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Ödenen taksitler için 'daki yasal düzenlemenin hükümleri geçerli olacak. Kalan taksitlere konu alacaklar vadesinde ödenmeyen alacak kabul edilerek yeni düzenlemeye göre yapılandırılacak.



KATSAYILAR YENİ TAKSİTLENDİRMEDE AYNI MI OLACAK?
Yeni yapılandırmada katsayılar değişti. 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Vergi borçları için ilk taksit son ödeme günü 30 Eylül, sigorta borçluları için de 31 Ekim olacak.

MATRAH ARTIRIMINDA VERGİ ORANI NE OLACAK?
Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

MATRAH ARTIRIMI YAPANIN VERGİ İNCELEMESİ BİTER Mİ?
Mükellefler, incelemesi devam eden yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulanabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak düzenlemenin yürürlük tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin tamamlanması için 2 ay süre verilecek.

ARTIRIM YAPANIN DEVREDEN ZARARI SİLINİYOR MU?
Matrah artırımı yapanın, artırımda bulunduğu yıllara ilişkin 2021'e devreden zararlarının yüzde 50'si siliniyor.

KİMLER MATRAH ARTIRIMI YAPAMAZ?
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, terör suçundan hüküm giyenler, genel kolluk kuvvetleri veya MASAK tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılanlar.

STOK AFFINDA KDV'NiN NE KADARI YATIRILACAK?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos'a kadar deftere kayıt ettirebilecek. Tabi oldukları oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek.

SİCİL AFFININ KAPSAMI NE OLACAK?
Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredikartı ve kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Düzenleme için 20 Mayıs esas alınacak.

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