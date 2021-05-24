Borcu olan vatandaşlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın: Vergi, GSS, öğrenci kredisi...

MATRAH ARTIRIMI YAPANIN VERGİ İNCELEMESİ BİTER Mİ?

Mükellefler, incelemesi devam eden yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulanabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak düzenlemenin yürürlük tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin tamamlanması için 2 ay süre verilecek.