Bağ-Kur'luya emeklilik fırsatı! Gün sayanlara müjdeli haber



Bağ- Kur'lu olan esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelerdeki sigortalılığı durdurulacak.