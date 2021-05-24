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Bağ-Kur'luya emeklilik fırsatı! Gün sayanlara müjdeli haber

Emeklilik hayali kuranlar için güzel haber... Yeni yasa teklifi ile 'lulara primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı geliyor. Emekli olmak için bu imkanları bekleyenler de fırsatı değerlendirebilecek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Bağ-Kur'luya emeklilik fırsatı! Gün sayanlara müjdeli haber

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luların da yüzünü güldürdü.

'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, emeklilik için bu imkanları bekleyenler de muradına erecek.

YAPILANDIRMA:
Bağ-Kur prim borçlarını yapılandırmak için 31 Ağustos'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.

İlk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

DURDURMA:


Bağ- Kur'lu olan esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelerdeki sigortalılığı durdurulacak.

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

İHYA:
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasanın yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde 'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon ile güncelleme yapılacak.

Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçersiz olacak.

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