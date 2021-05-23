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Bitcoin'deki düşüş yatırımcının psikolojisini bozdu

Dünyayı kasıp kavuran kripto para dünyasındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. önderliğindeki kripto paraların en popüler olduğu dönemde piyasaya giren milyonlarca yatırımcı düşüş dönemine denk geldi. Alınan altcoinler ve Bitcoin'in düşüşü nedeniyle birçok yatırımcının psikolojilerinin bozulduğu belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Bitcoin'deki düşüş yatırımcının psikolojisini bozdu

Kripto paraların piyasa değeri 12 Mayıs'tan bu yana geriliyor. 2.5 trilyon dolarlık piyasa değerindeki gerileme ivme kazandı. 'ın twetleriyle başlayan satışlar, Çin'in kripto para birimleriyle yapılan işlemlere sınırlama getirmesi ile arttı.

Gelen satışlarla kripto piyasasındaki erime devasa rakamlara ulaştı. 10 günde kripto para piyasası 900 milyar dolar gerileyerek 2,5 trilyon dolardan 1 trilyon 603 milyar dolara çekildi.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Yüksek oynaklık çıkışlarda heyecan yaratsa da düşüşlerde psikolojileri bozuyor. Ancak bu hareketlilik kripto piyasasına olan ilgiyi düşürmek bir yana daha da artırıyor.

7 GÜNDE 900 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Piyasanın beş büyük aktörü , , Tether, Biance ve Cardano. Son yedi günde Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 40, Biance yüzde 45, Cardano ise yüzde 25 değer kaybetti.

Tether ise bu sürede yüzde 0.19 yükseldi. Yılın her günü 7/24 işlem gören bu piyasada bir regülasyonun olmaması yüksek kazançları getirebildiği gibi yüksek kayıplara da yol açabilmekte.

, "Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir" diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabilir.

Ancak her an yeni bir gelişme olabileceği, regülasyona ilişkin bir açıklama ya da kurumsal yönde satışları artıracak bir etki yaşanabileceği de göz ardı edilmemeli.

BORSA, DOLAR, ALTIN

Piyasaların seyrine baktığımızda hareket aralıkları şöyle: Borsa'da endeks haftayı 1.451'den kapattı. 1.445'in üzerinde kalmayı başardığı sürece hedef 1.589. 1.445'in altına inerse 1.434 ve 1.430 seviyelerindeki ortalamalar takip edilecek.

Dolar 8.41 TL'den işlem görüyor. 8.50 kritik eşik. Aşılırsa hedef 9.4 ve 10.6 seviyeleri. 8.40'ın altında ilk destek 8.30'da bu seviye aşağı kırılırsa bir süre yatay hareket sürer.

Altın 1.881 dolar seviyesinde. Güçlü seyrini sürdürüyor. Hedefler 1.920 ve 2.072 seviyeleri. 1.865'in üzerinde alıcılar aktif olmaya devam edecektir.

ŞİRKETLERDEN YÜZDE 18'E VARAN KAR PAYI

Düzenli temettü veren şirketler hissenin fiyat hareketinden bağımsız kazandırıyor. Yıl sonuna kadar beş hisse senedinde net yüzde 18'e varan kâr payı ödemesi yapılacak. Hisse fiyatında gerçekleşecek artış ise ilave kazanç olacak.

Borsada hisse senetlerinde dalgalanmalar yaşanırken bazı hisse senetleri yatırımcılara sundukları kâr payı ile hisse getirisinden bağımsız fırsatlar yaratıyor. Şirketlerin bugünden itibaren yıl sonuna kadar ödeyecekleri temettü miktarlarını çıkararak önümüzdeki yedi ayda en fazla temettü ödeyecek şirketleri listeledik.

Beş şirket ortaklarına yıl sonuna kadar ortalama yüzde 7.28 oranında temettü ödeyecek. Hisse senetlerinin fiyatlarındaki hareketlenmeden bağımsız sadece ortak olmaktan kaynaklı olarak düzenli kâr payı alınması, riskli yatırımlardan kaçınanların da borsada korunaklı limanlar oluşturmasına olanak verecektir. Neticede kâr payı odaklı hareket edenler piyasadaki fiyat dalgalanmalarını görmez ve fiyattaki iniş çıkışı umursamaz. Bu yatırımcı profili şirketinin gücüne güvenir ve yıllık düzenli alacağı kâr payına odaklanır.

VESTEL'DE YÜKSEK ORAN

Vestel'in hisse fiyatı 32.38 TL. Şirket bu yıl hisse başına net 5.98 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Mevcut işlem fiyatı nazara alındığında bugün bu hisse senedini alanlar altı ay sonra kasım ayı sonuna kadar yüzde 18 kâr payı ödemesi alacak. Temettü ödemeleri üç eşit taksitle 30 Temmuz, 30 Eylül ve 30 Kasım'da gerçekleşecek.

Şirketle ilgili son gelişme yaptığı lisans anlaşması ile ilgili. Güney Koreli Posco'nun sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretim ve satışı için 10 yıllık lisans anlaşması imzaladı. Firma bu anlaşmayla Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetler'deki gücünü artırmayı planlıyor.

Hisse fiyatı olarak analist değerlendirmelerinde yüzde 6'lık bir getiri potansiyeli öngörülen hissenin mevcut piyasa değeri/yıllık kar oranı 6.16. Bu oran ortalama değer olan 10 seviyesinin altında. Temettüden bağımsız olarak veriler hissenin hala prim potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Aynı gruba ait Vestel Beyaz Eşya ise 52.40 TL'den işlem görürken temmuz sonuna kadar üç taksite hisse başına 3.57 TL'lik nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek.

BİM ÖNE ÇIKIYOR

Listede yer alan şirketler içerisinden BİM'in fiyatı 62.9 TL. Şirket hisse başına net 3.4 TL temettü ödüyor. Bunun ilk taksitini 20 Mayıs'ta ödedi. İkinci taksiti olan 1.7 TL'yi de 17 Kasım günü ödeyecek. Şirket borsaya geldiği günden bu yana düzenli temettü ödeyen firmalar arasında yer alıyor.

Son on yılda yatırımcısına hisse başına verdiği toplam kâr payı oranı 16.06 TL'ye denk geliyor. Hissenin fiyatı da uzun vadede düzenli şekilde yükseliyor. Kurum analistleri getiride öne çıkmasını bekledikleri hisseler arasında BİM'i de gösteriyor. 17 analist hisse için ortalama yüzde 30'luk getiri önerisinde bulunuyor.

DOĞUŞ OTO VE TURKCELL

Doğuş Otomotiv hisse başına ödeyeceği 2.31 TL'lik temettünün ilk taksitini 27 Nisan'da ödedi. Yıl sonuna kadar ikinci taksiti 30 Kasım günü ödeyecek. Şimdilerde 28 TL'den işlem gören Doğuş otomotiv bir hisseye net 1.16 TL'lik kâr payı ödeyecek.

Turkcell 30 Nisan'da temettü ödemesinin ilk taksitini hissedarına verdi. Yıl sonuna kadar hisse başına 30 Temmuz'da 0.33 ve 27 Ekim'de 0.33 TL olmak üzere toplamda net 0.66 TL daha temettü ödemesi yapacak.

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