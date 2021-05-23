Bitcoin'deki düşüş yatırımcının psikolojisini bozdu

Tether ise bu sürede yüzde 0.19 yükseldi. Yılın her günü 7/24 işlem gören bu piyasada bir regülasyonun olmaması yüksek kazançları getirebildiği gibi yüksek kayıplara da yol açabilmekte.

Warren Buffett, "Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir" diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabilir.

Ancak her an yeni bir gelişme olabileceği, regülasyona ilişkin bir açıklama ya da kurumsal yönde satışları artıracak bir etki yaşanabileceği de göz ardı edilmemeli.